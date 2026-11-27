Od 1 marca 2027 roku Google będzie wyświetlać numery telefonów i adresy deweloperów aplikacji na Androida w Google Play użytkownikom na całym świecie. Zmiany będą dotyczyć deweloperów, których Google klasyfikuje jako traderów zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii i unijną ustawą o usługach cyfrowych.

Deklaracja do lutego 2027 roku

Jak informuje Engadget, deweloperzy muszą złożyć deklarację do 1 lutego 2027 roku. Google wymaga zaklasyfikowania siebie jako tradera, jeśli deweloper zamierza regularnie uzyskiwać dochody z aplikacji i już przeprowadza transakcje ze stałą częstotliwością.

Po takiej klasyfikacji deweloper musi podać dane firmy, numer telefonu i adres. Google będzie wyświetlać te dane wszystkim użytkownikom. W Wielkiej Brytanii i Europejskim Obszarze Gospodarczym użytkownicy zobaczą również informacje o firmie dewelopera i jego samocertyfikację.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka niezależnych deweloperów

Decyzję krytykują mali deweloperzy pracujący z domu. Według publikacji niektórzy z nich wynajmują biura, aby nie podawać adresu domowego. Jeden niezależny deweloper powiedział The Elec, że ujawnienie adresu domowego stanowi ingerencję w prywatność.

Niespełnienie wymogów może prowadzić do zablokowania aktualizacji aplikacji, a ostatecznie — do jej usunięcia z Google Play we wszystkich regionach, a nie tylko w Europie. Google nie akceptuje skrytek pocztowych jako adresu, podczas gdy Apple dopuszcza taką opcję i nie będzie globalnie wyświetlać adresów ani numerów telefonów deweloperów.

Czytaj nas na