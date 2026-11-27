Aktor Chiwetel Ejiofor powiedział na konferencji prasowej Torino Film Festival, że początkowo wahał się, czy przyjąć rolę w horrorze Backrooms. Jak informuje Variety, wątpliwości wynikały z wieku reżysera Kane'a Parsonsa: gdy Ejiofor po raz pierwszy otrzymał scenariusz, twórca miał 19 lat.

Według aktora nietypowe wydało mu się to, że reżyser był tak młody, i próbował zrozumieć, czy jest to możliwe. Jednak po obejrzeniu serialu internetowego Backrooms Ejiofor zmienił zdanie, nazywając pracę Parsonsa niesamowitą i znakomitą.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rola w horrorze

W filmie Ejiofor zagrał właściciela sklepu meblowego, który znajduje tajemniczy portal do innego wymiaru. Parsons, który zaczynał jako youtuber, nakręcił film z budżetem 10 mln dolarów. Według Variety światowe wpływy kasowe Backrooms przekroczyły już 400 mln dolarów.

Opinie widzów

Ejiofor uważa, że młode pokolenie reżyserów ma przewagę dzięki możliwości bezpośredniej interakcji z internetową publicznością. Jak powiedział, Parsons komunikował się z milionami widzów i mógł udoskonalać swoją pracę, uwzględniając ich komentarze. Aktor zaznaczył również, że dąży do pracy w różnych gatunkach, a ważne jest dla niego, aby postacie zmieniały się i rozwijały niezależnie od gatunku filmu.

Czytaj nas na