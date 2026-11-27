Naukowcy pod kierownictwem Uniwersytetu Południowej Kalifornii przeanalizowali dane ponad 4,2 mln osób i stwierdzili, że wysoki poziom aktywności fizycznej w pracy wiąże się z o 20% wyższym ryzykiem demencji. Jednocześnie aktywność fizyczna w czasie wolnym — w tym chodzenie, bieganie, pływanie, jazda na rowerze i sport — wiązała się z ryzykiem niższym o 24% w porównaniu z najmniej aktywnymi uczestnikami.

O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie The Lancet Public Health informuje ScienceDaily. Naukowcy przeanalizowali łącznie 74 badania kohortowe i kliniczno-kontrolne z 30 krajów. Wiek uczestników wynosił od 45 do 93 lat, a mediana okresu obserwacji wyniosła 10 lat. Autorzy śledzili przypadki demencji ogółem, choroby Alzheimera i demencji naczyniowej.

Różne konteksty aktywności

Autorzy nazywają wykrytą prawidłowość przejawem „paradoksu aktywności fizycznej”. Osoba ćwicząca w czasie wolnym zazwyczaj może samodzielnie kontrolować tempo i obciążenie, a także ma możliwość kontaktów społecznych i redukcji stresu. Natomiast ciężka praca fizyczna może obejmować powtarzalne ruchy, długotrwałe stanie, podnoszenie ciężarów i niewystarczający czas na regenerację.

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Naukowcy przypuszczają, że związek między obciążeniem w pracy a ryzykiem demencji wyjaśnia nie sam ruch, lecz towarzyszące mu czynniki społeczne i zawodowe. Zaliczają do nich stres psychologiczny i społeczny, ograniczoną kontrolę nad pracą, niebezpieczne warunki pracy, zanieczyszczenie powietrza i hałas. Pracownicy wykonujący wyczerpujące fizycznie zawody mogą także mieć mniej czasu i sił na aktywność w czasie wolnym.

Ograniczenia badania

Analiza ma charakter obserwacyjny, dlatego nie dowodzi, że praca fizyczna powoduje demencję. Związek między aktywnością w pracy a wyższym ryzykiem utrzymywał się po uwzględnieniu wieku, poziomu wykształcenia i chorób przewlekłych. Jednocześnie większość badań opierała się na samoocenie poziomu aktywności przez uczestników, co może wpływać na dokładność danych.

Danych dotyczących domowej aktywności fizycznej i aktywnego przemieszczania się było znacznie mniej: korzyści z prac domowych wykazało tylko jedno badanie, a związek aktywnego dojazdu z wyższym ryzykiem opierał się na dwóch. Autorzy zaznaczyli również, że większość dostępnych badań przeprowadzono w krajach o wysokich dochodach.

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