W Sydney Ahmed Al-Ahmed otrzymał najwyższe australijskie cywilne odznaczenie za odwagę — Krzyż Waleczności — za swoje działania podczas masowej strzelaniny na plaży Bondi. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na gubernator generalną Australii Sam Mostyn.

Rozbroił napastnika

Według gazety podczas ataku dwóch mężczyzn otworzyło ogień do uczestników żydowskiego święta na słynnej plaży. Zginęło 15 osób. Władze określiły atak jako antysemicki i oświadczyły, że jego motywem była ideologia Państwa Islamskiego.

Al-Ahmed ukrywał się za zaparkowanymi samochodami, po czym podbiegł od tyłu do jednego ze strzelców, wyrwał mu karabin i powalił go na ziemię. Podczas tego doznał kilku ran postrzałowych. Według oceny władz jego czyn uratował kilka osób.

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Szóste takie odznaczenie

W komunikacie o przyznaniu nagrody wskazano, że Al-Ahmed wykazał się wyjątkową odwagą w sytuacji skrajnego zagrożenia, rozbrajając uzbrojonego napastnika. Krzyż Waleczności stał się szóstym takim odznaczeniem przyznanym za cywilną odwagę w Australii.

Łącznie w związku z atakiem ogłoszono cztery nagrody za odwagę. Po strzelaninie w kraju przyjęto również nowe środki, w tym ogólnokrajowy wykup broni, bardziej rygorystyczne kontrole przy uzyskiwaniu licencji oraz działania przeciwko przestępstwom z nienawiści.

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