У Сіднеї Ахмед Аль-Ахмед отримав найвищу цивільну нагороду Австралії за відвагу — Хрест доблесті — за дії під час масової стрілянини на пляжі Бонді. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на генерал-губернаторку Австралії Сем Мостін.

Роззброїв нападника

За даними видання, під час нападу двоє чоловіків відкрили вогонь по учасниках єврейського святкування на відомому пляжі. Загинули 15 людей. Влада охарактеризувала напад як антисемітський та заявила, що його мотивувала ідеологія «Ісламської держави».

Аль-Ахмед переховувався за припаркованими автомобілями, після чого підбіг до одного зі стрільців ззаду, вихопив у нього гвинтівку та повалив на землю. Під час цього він дістав кілька вогнепальних поранень. За оцінкою влади, його вчинок урятував кілька життів.

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Шоста така нагорода

У повідомленні про нагородження зазначено, що Аль-Ахмед продемонстрував виняткову мужність у ситуації крайньої небезпеки, роззброївши озброєного нападника. Хрест доблесті став шостою такою відзнакою, врученою за цивільну відвагу в Австралії.

Загалом у зв’язку з нападом оголосили про чотири нагороди за відвагу. Після стрілянини в країні також ухвалили нові заходи, зокрема щодо загальнонаціонального викупу зброї, жорсткіших перевірок для отримання ліцензій та протидії злочинам на ґрунті ненависті.

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