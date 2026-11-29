В Сиднее Ахмед Аль-Ахмед получил высшую гражданскую награду Австралии за храбрость — Крест доблести — за свои действия во время массовой стрельбы на пляже Бонди. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин.

Разоружил нападавшего

По данным издания, во время нападения двое мужчин открыли огонь по участникам еврейского празднования на знаменитом пляже. Погибли 15 человек. Власти охарактеризовали нападение как антисемитское и заявили, что его мотивировала идеология «Исламского государства».

Аль-Ахмед прятался за припаркованными автомобилями, после чего подбежал сзади к одному из стрелков, выхватил у него винтовку и повалил на землю. При этом он получил несколько огнестрельных ранений. По оценке властей, его поступок спас несколько жизней.

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Шестая такая награда

В сообщении о награждении отмечается, что Аль-Ахмед продемонстрировал исключительное мужество в ситуации крайней опасности, разоружив вооруженного нападавшего. Крест доблести стал шестой такой наградой, врученной за гражданскую храбрость в Австралии.

Всего в связи с нападением были объявлены четыре награды за храбрость. После стрельбы в стране также приняли новые меры, в частности касающиеся общенационального выкупа оружия, более строгих проверок для получения лицензий и противодействия преступлениям на почве ненависти.

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