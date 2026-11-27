Исследователи под руководством Университета Южной Калифорнии проанализировали данные более 4,2 млн человек и выяснили, что высокий уровень физической активности на работе связан с повышением риска деменции на 20%. В то же время физическая активность в свободное время — в частности ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде и спорт — ассоциировалась со снижением риска на 24% по сравнению с наименее активными участниками.

О результатах исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health, сообщает ScienceDaily. Ученые обработали в общей сложности 74 когортных исследования и исследования типа «случай — контроль» из 30 стран. Возраст участников составлял от 45 до 93 лет, а медианный период наблюдения — 10 лет. Авторы отслеживали случаи деменции в целом, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Разный контекст активности

Авторы называют выявленную закономерность проявлением «парадокса физической активности». Человек, который тренируется в свободное время, обычно может самостоятельно контролировать темп и нагрузку, а также получает возможности для социального взаимодействия и снижения стресса. В то же время физически тяжелая работа может предусматривать повторяющиеся движения, длительное стояние, подъем тяжестей и недостаточное время для восстановления.

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Исследователи предполагают, что связь между рабочей нагрузкой и риском деменции объясняется не самим движением, а сопутствующими социальными и производственными факторами. К ним они относят психологический и социальный стресс, ограниченный контроль над работой, небезопасные условия труда, загрязнение воздуха и шум. Работники физически изнурительных профессий также могут иметь меньше времени и сил для активности в свободное время.

Ограничения исследования

Анализ носит наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что физический труд вызывает деменцию. Связь между рабочей активностью и более высоким риском сохранялась после учета возраста, уровня образования и хронических заболеваний. В то же время большинство исследований опиралось на самооценку участниками своего уровня активности, что может влиять на точность данных.

Данных о домашней физической активности и активном передвижении оказалось значительно меньше: пользу домашних дел показало только одно исследование, а связь активных поездок с более высоким риском основывалась на двух. Авторы также отметили, что большинство доступных исследований проводились в странах с высоким уровнем дохода.

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