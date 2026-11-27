由南加州大学领导的研究人员分析了超过420万人的数据，发现工作中的高水平体力活动与痴呆风险增加20%有关。与此同时，闲暇时间的体力活动——包括步行、跑步、游泳、骑自行车和运动——与风险降低24%有关，相比之下最不活跃的参与者风险更高。

ScienceDaily报道了这项发表于《The Lancet Public Health》期刊的研究结果。科学家共分析了来自30个国家的74项队列研究和病例对照研究。参与者年龄为45岁至93岁，中位随访期为10年。作者追踪了总体痴呆、阿尔茨海默病和血管性痴呆病例。

活动的不同背景

作者将发现的这一规律称为“体力活动悖论”的表现。一个人在闲暇时间锻炼时，通常可以自行控制节奏和运动负荷，也有机会进行社交互动和减轻压力。相比之下，繁重的体力工作可能包括重复动作、长时间站立、搬运重物以及恢复时间不足。

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研究人员认为，工作负荷与痴呆风险之间的关联并非由运动本身造成，而是由随之而来的社会和职业因素解释。这些因素包括心理和社会压力、对工作的控制有限、不安全的工作条件、空气污染和噪音。体力消耗大的职业从业者也可能有更少的时间和精力进行休闲活动。

研究局限性

该分析具有观察性，因此不能证明体力劳动会导致痴呆。在考虑年龄、教育水平和慢性疾病后，工作活动与较高风险之间的关联仍然存在。同时，大多数研究依赖参与者对自身活动水平的自我评估，这可能影响数据的准确性。

关于家务体力活动和主动出行的数据明显较少：仅一项研究显示家务劳动有益，而主动通勤与较高风险的关联则基于两项研究。作者还指出，大多数现有研究是在高收入国家进行的。

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