С 1 марта 2027 года Google будет показывать номера телефонов и адреса разработчиков Android-приложений в Google Play пользователям по всему миру. Изменения коснутся разработчиков, которых Google классифицирует как трейдеров в соответствии с законодательством Великобритании и Законом ЕС о цифровых услугах.

Декларация до февраля 2027 года

Как сообщает Engadget, разработчики должны подать декларацию до 1 февраля 2027 года. Google требует классифицировать себя как трейдера, если разработчик намерен регулярно получать доход от приложений и уже проводит транзакции с постоянной частотой.

После такой классификации разработчик должен предоставить сведения о бизнесе, номер телефона и адрес. Google будет отображать эти данные для всех пользователей. В Великобритании и Европейской экономической зоне пользователи также будут видеть сведения о бизнесе разработчика и его самосертификацию.

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Критика независимых разработчиков

Решение критикуют небольшие разработчики, работающие из дома. По данным издания, некоторые из них арендуют офисы, чтобы не указывать домашний адрес. Один независимый разработчик заявил The Elec, что раскрытие домашнего адреса является вмешательством в частную жизнь.

Несоблюдение требований может привести к блокировке обновлений приложения, а в конечном итоге — к его удалению из Google Play во всех регионах, а не только в Европе. Google не принимает почтовые ящики в качестве адреса, тогда как Apple допускает такой вариант и не будет глобально отображать адреса и телефоны разработчиков.

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