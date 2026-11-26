США видали нові правила щодо віддаленого доступу до передових ШІ-чипів і серверів, якими користуються компанії, пов’язані з Китаєм та іншими країнами групи D:5. Деякі китайські компанії орендують обчислювальні потужності за кордоном, зокрема в Малайзії та інших країнах Південно-Східної Азії, щоб отримувати доступ до американських чипів, повідомляє Deutsche Welle.

Нові обмеження стосуються дата-центрів, які надають значні обчислювальні потужності компаніям, пов’язаним із країнами групи D:5 або Макао. До цієї групи в американських експортних правилах входять, зокрема, Китай, росія, Іран і Північна Корея. Компанії також повинні будуть ретельніше перевіряти структуру власності та контролю своїх клієнтів.

Оренда потужностей за кордоном

США обмежили експорт до Китаю високопродуктивних чипів, зокрема виробництва Nvidia, а також намагалися заблокувати постачання КНР передового літографічного обладнання нідерландської ASML. Через це деякі китайські компанії легально купують або орендують обчислювальні потужності в інших країнах, отримуючи віддалений доступ до встановлених там американських чипів для розробки моделей штучного інтелекту.

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Вашингтонський аналітичний центр Institute for Progress у жовтні оцінив, що наприкінці року близько 24% загальних обчислювальних потужностей Китаю припадатиме на віддалений доступ до закордонних дата-центрів. За оцінкою центру, приблизно три чверті таких потужностей розміщені у Південно-Східній Азії. До кінця 2027 року цей показник, за прогнозом IFP, може зрости до 31%.

Малайзія як центр дата-центрів

У Малайзії активно зростає сектор дата-центрів, особливо у штаті Джохор: за даними Міністерства цифрових технологій країни, там розташовані 16 із 27 нових дата-центрів. Серед переваг регіону видання називає відносно низьку вартість електроенергії та зв’язок із міжнародними підводними кабелями.

Alibaba Cloud має шість дата-центрів у Малайзії — по три в Джохорі та агломерації Куала-Лумпура. Материнська компанія TikTok також використовує потужності дата-центрів у Джохорі. США запровадили нові ліцензійні вимоги для передових напівпровідників, що постачаються до Індонезії, Малайзії, Сінгапуру, Таїланду та Бразилії; дочірні компанії американських фірм від цих вимог звільнені.

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