USA wydały nowe przepisy dotyczące zdalnego dostępu do zaawansowanych chipów AI i serwerów używanych przez firmy powiązane z Chinami i innymi państwami grupy D:5. Niektóre chińskie firmy wynajmują moce obliczeniowe za granicą, w tym w Malezji i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, aby uzyskać dostęp do amerykańskich chipów, informuje Deutsche Welle.

Nowe ograniczenia dotyczą centrów danych, które zapewniają znaczne moce obliczeniowe firmom powiązanym z państwami grupy D:5 lub Makau. Do tej grupy w amerykańskich przepisach eksportowych należą między innymi Chiny, rosja, Iran i Korea Północna. Firmy będą również musiały dokładniej sprawdzać strukturę własności i kontroli swoich klientów.

Wynajem mocy za granicą

USA ograniczyły eksport do Chin wysokowydajnych chipów, w tym produkowanych przez Nvidię, a także próbowały zablokować dostawy do ChRL zaawansowanego sprzętu litograficznego holenderskiej firmy ASML. Z tego powodu niektóre chińskie firmy legalnie kupują lub wynajmują moce obliczeniowe w innych krajach, uzyskując zdalny dostęp do zainstalowanych tam amerykańskich chipów w celu opracowywania modeli sztucznej inteligencji.

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Waszyngtoński ośrodek analityczny Institute for Progress oszacował w październiku, że pod koniec roku około 24% całkowitych mocy obliczeniowych Chin będzie przypadać na zdalny dostęp do zagranicznych centrów danych. Według oceny ośrodka około trzy czwarte takich mocy znajduje się w Azji Południowo-Wschodniej. Do końca 2027 roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 31%, zgodnie z prognozą IFP.

Malezja jako centrum centrów danych

W Malezji sektor centrów danych aktywnie rośnie, zwłaszcza w stanie Johor: według danych Ministerstwa Technologii Cyfrowych tego kraju znajduje się tam 16 z 27 nowych centrów danych. Wśród zalet regionu publikacja wymienia stosunkowo niskie koszty energii elektrycznej oraz połączenie z międzynarodowymi kablami podmorskimi.

Alibaba Cloud ma sześć centrów danych w Malezji — po trzy w Johorze i aglomeracji Kuala Lumpur. Spółka macierzysta TikToka również korzysta z mocy centrów danych w Johorze. USA wprowadziły nowe wymogi licencyjne dla zaawansowanych półprzewodników dostarczanych do Indonezji, Malezji, Singapuru, Tajlandii i Brazylii; spółki zależne amerykańskich firm są zwolnione z tych wymogów.

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