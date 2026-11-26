Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zawarło z brytyjską firmą Babcock umowę Gateway Agreement o wartości około 8 mld funtów. Pięcioletni kontrakt ma zmienić system obsługi technicznej atomowych okrętów podwodnych i kluczowych usług w bazach marynarki wojennej, aby wyeliminować wąskie gardła i zwiększyć dostępność okrętów podwodnych do operacji.

Jak poinformowało UK Ministry of Defence, nowy model kontraktowy przewiduje zachęty do szybszego wykonywania prac. Resort oczekuje, że okręty podwodne będą spędzać mniej czasu na obsłudze technicznej, a więcej będą dostępne do wykonywania zadań Royal Navy, w tym związanych ze zobowiązaniami wobec NATO i AUKUS, a także z patrolami w ramach odstraszania nuklearnego.

Miejsca pracy i dostawcy

W ramach umowy planowane jest utworzenie około 3 tys. wysokokwalifikowanych miejsc pracy, głównie w Plymouth, Clyde i Bristolu. Przewidziano również około 2,5 tys. miejsc dla praktykantów i absolwentów. Kontrakt ma wesprzeć kolejne 8,5 tys. istniejących miejsc pracy w obiektach obsługi technicznej okrętów podwodnych w bazach Devonport i Clyde.

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Kontrakt przewiduje około 2,4 mld funtów wydatków na szerszy łańcuch dostaw w Wielkiej Brytanii, z czego około 1 mld funtów ma zostać skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektor generalny Babcock Harry Holt oświadczył, że umowa ma pomóc zwiększyć dostępność okrętów podwodnych oraz rozwijać umiejętności, infrastrukturę i możliwości przemysłowe niezbędne do wsparcia floty podwodnej.

Inwestycje w bazy marynarki wojennej

Umowa jest realizowana równolegle z dziesięcioletnim programem Project Royal Oak o wartości 26 mld funtów. Przewiduje on modernizację infrastruktury i pomieszczeń mieszkalnych w bazach Devonport, Clyde i Portsmouth, aby przekształcić je w obiekty gotowe do wykonywania zadań bojowych.

W bazie Clyde w ramach Programme Euston planowane jest utworzenie do lat 30. XXI wieku odpornych zdolności inżynieryjnych do obsługi technicznej okrętów podwodnych poza wodą. Według ministerstwa możliwości te będzie zapewniał brytyjski przemysł w celu technicznego wsparcia obecnej i przyszłej floty atomowych okrętów podwodnych.

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