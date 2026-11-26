Министерство обороны Великобритании заключило с британской компанией Babcock соглашение Gateway Agreement стоимостью около £8 млрд. Пятилетний контракт должен изменить систему технического обслуживания атомных подводных лодок и критически важных услуг на военно-морских базах, чтобы устранить узкие места и увеличить доступность субмарин для операций.

Как сообщило UK Ministry of Defence, новая контрактная модель предусматривает стимулы для более быстрого выполнения работ. В ведомстве ожидают, что подводные лодки будут проводить меньше времени на техническом обслуживании и больше — будут доступны для выполнения задач Королевского флота, в том числе связанных с обязательствами перед НАТО и AUKUS, а также патрулированием в рамках ядерного сдерживания.

Рабочие места и поставщики

В рамках соглашения планируется создать около 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест, преимущественно в Плимуте, Клайде и Бристоле. Также предусмотрено около 2,5 тыс. мест для учеников и выпускников. Контракт должен поддержать еще 8,5 тыс. существующих рабочих мест на объектах технического обслуживания субмарин на базах Девонпорт и Клайд.

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Контракт предусматривает около £2,4 млрд расходов на более широкую цепочку поставок в Великобритании, из которых ориентировочно £1 млрд должен быть направлен малым и средним предприятиям. Генеральный директор Babcock Гарри Холт заявил, что соглашение должно помочь увеличить доступность субмарин и развивать навыки, инфраструктуру и промышленные возможности для поддержки подводного флота.

Инвестиции в военно-морские базы

Соглашение реализуется наряду с десятилетней программой Project Royal Oak стоимостью £26 млрд. Она предусматривает модернизацию инфраструктуры и жилых помещений на базах Девонпорт, Клайд и Портсмут, чтобы превратить их в объекты, готовые к выполнению боевых задач.

На базе Клайд в рамках Programme Euston до 2030-х годов планируют создать устойчивые инженерные мощности для обслуживания субмарин вне воды. По данным министерства, эти возможности будет обеспечивать британская промышленность для технической поддержки нынешнего и будущего флота атомных подводных лодок.

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