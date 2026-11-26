英国国防部与英国公司Babcock签署了一项价值约80亿英镑的Gateway Agreement协议。这份为期五年的合同旨在改革核潜艇维护体系以及海军基地关键服务，以消除瓶颈并提高潜艇执行行动的可用率。

据英国国防部表示，新的合同模式为更快完成工作提供激励。该部门预计，潜艇将减少维护时间，增加可用于执行皇家海军任务的时间，其中包括与北约和AUKUS承诺相关的任务，以及作为核威慑一部分的巡逻。

就业岗位和供应商

根据该协议，计划创造约3000个高技能就业岗位，主要位于普利茅斯、克莱德和布里斯托尔。还计划为学徒和毕业生提供约2500个岗位。该合同还将支持德文波特和克莱德基地潜艇维护设施中另外8500个现有就业岗位。

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该合同计划在英国更广泛的供应链中投入约24亿英镑，其中约10亿英镑将投向中小企业。Babcock首席执行官哈里·霍尔特表示，该协议应有助于提高潜艇可用率，并发展支持潜艇舰队所需的技能、基础设施和工业能力。

对海军基地的投资

该协议与价值260亿英镑、为期十年的Project Royal Oak计划同步实施。该计划 предусматривает модернизацию德文波特、克莱德和朴茨茅斯基地的基础设施和住宿设施，以将其转变为能够执行作战任务的设施。

在克莱德基地，Programme Euston计划在2030年代之前建立可持续的工程能力，以在水面上对潜艇进行维护。根据该部门的数据，这些能力将由英国工业提供，以对现有和未来的核潜艇舰队进行技术支持。

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