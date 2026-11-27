Французские Воздушно-космические силы готовятся к лету 2027 года сформировать новые эскадрильи для операций с беспилотниками и стратосферными платформами. О планах начальник штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланже объявил в интервью Le Grand Continent, сообщает AeroTime.

Эскадрильи для ударов и перехвата

В ближайшие месяцы на авиабазе Казо на юго-западе Франции должны создать эскадрилью ударных и разведывательных беспилотников. Ее планируют оснастить дальнобойным дистанционно управляемым боеприпасом Déluge производства MBDA, который во французских войсках также носит название Durandal.

Белланже также заявил о намерении сформировать отдельную эскадрилью дронов-перехватчиков и подразделения с меньшими перехватчиками для защиты военных объектов и развернутых авиабаз. По его словам, новая структура частично воспроизводит разделение истребительной авиации 1960-х годов на подразделения противовоздушной обороны, бомбардировки и разведки.

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Стратосферные платформы и GOBI Zephyr

Еще одна эскадрилья будет изучать военное применение стратосферных платформ в сотрудничестве с французским национальным космическим агентством CNES. Генерал отметил возможность использования аэростатов на высоте около 25 километров для наблюдения и радиоэлектронной разведки. Французский маневренный стратосферный аэростат BalMan, разработанный Hemeria под руководством CNES, совершил первый полет в октябре 2024 года.

26 ноября Министерство вооруженных сил и ветеранов Франции сообщило, что оборонное закупочное агентство DGA передало первые дроны-перехватчики GOBI Zephyr, разработанные компанией Harmattan AI. Системы предназначены для борьбы с малыми беспилотниками на очень коротких дистанциях и уничтожают цели прямым кинетическим ударом без взрывной боевой части.

По данным DGA, GOBI Zephyr способен развивать скорость до 350 км/ч и действовать в радиусе до 10 километров. Комплекс объединяет средства обнаружения, управления и перехвата, а решение о применении дрона требует разрешения человека. Первую партию передали через два месяца после первоначального заказа. В то же время DGA не уточнило, какие именно подразделения получили системы и оснастят ли ими будущую эскадрилью перехватчиков Воздушно-космических сил.

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