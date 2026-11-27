Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne przygotowują się do utworzenia do lata 2027 roku nowych eskadr do operacji z użyciem bezzałogowców i platform stratosferycznych. Plany ogłosił szef sztabu Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych generał Jérôme Bellanger w wywiadzie dla Le Grand Continent, informuje AeroTime.

Eskadry do uderzeń i przechwytywania

W najbliższych miesiącach w bazie lotniczej Cazaux w południowo-zachodniej Francji ma powstać eskadra uderzeniowych i rozpoznawczych bezzałogowców. Planowane jest wyposażenie jej w produkowaną przez MBDA amunicję krążącą dalekiego zasięgu Déluge, która we francuskich siłach zbrojnych jest również nazywana Durandal.

Bellanger zapowiedział również zamiar utworzenia odrębnej eskadry dronów przechwytujących oraz jednostek z mniejszymi przechwytującymi bezzałogowcami do ochrony obiektów wojskowych i rozmieszczonych baz lotniczych. Jak powiedział, nowa struktura częściowo odtwarza podział lotnictwa myśliwskiego z lat 60. na jednostki obrony powietrznej, bombardowania i rozpoznania.

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Platformy stratosferyczne i GOBI Zephyr

Kolejna eskadra będzie badać wojskowe zastosowanie platform stratosferycznych we współpracy z francuską narodową agencją kosmiczną CNES. Generał wskazał możliwość wykorzystywania aerostatów na wysokości około 25 kilometrów do obserwacji i rozpoznania radioelektronicznego. Francuski manewrowy balon stratosferyczny BalMan, opracowany przez Hemeria pod kierownictwem CNES, odbył pierwszy lot w październiku 2024 roku.

26 listopada francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych i Weteranów poinformowało, że agencja zamówień obronnych DGA przekazała pierwsze drony przechwytujące GOBI Zephyr, opracowane przez firmę Harmattan AI. Systemy są przeznaczone do zwalczania małych bezzałogowców na bardzo krótkich dystansach i niszczą cele bezpośrednim uderzeniem kinetycznym bez wybuchowej głowicy bojowej.

Według DGA GOBI Zephyr może osiągać prędkość do 350 km/h i działać w promieniu do 10 kilometrów. System łączy środki wykrywania, kierowania i przechwytywania, a decyzja o użyciu drona wymaga zgody człowieka. Pierwszą partię przekazano dwa miesiące po początkowym zamówieniu. Jednocześnie DGA nie sprecyzowała, które dokładnie jednostki otrzymały systemy ani czy zostaną w nie wyposażone przyszłe eskadry przechwytujące Sił Powietrznych i Kosmicznych.

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