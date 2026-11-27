法国空天军正准备在2027年夏季前组建新的中队，用于执行无人机和同温层平台任务。法国空天军参谋长热罗姆·贝朗热将军在接受Le Grand Continent采访时公布了这些计划，AeroTime报道。

用于打击和拦截的中队

未来数月内，法国西南部卡佐空军基地将组建一个打击和侦察无人机中队。该中队计划装备由MBDA制造的Déluge远程遥控弹药，该弹药在法国军队中也被称为Durandal。

贝朗热还表示，计划组建一个独立的拦截无人机中队，以及配备更小型拦截器的单位，以保护军事设施和已部署的空军基地。他表示，新结构在一定程度上复现了20世纪60年代战斗机航空兵划分为空中防御、轰炸和侦察单位的模式。

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同温层平台和GOBI Zephyr

另一个中队将与法国国家空间研究中心CNES合作，研究同温层平台的军事用途。这名将军指出，可以利用约25公里高度的气球进行监视和电子情报侦察。由Hemeria在CNES领导下开发的法国机动同温层气球BalMan于2024年10月完成首次飞行。

11月26日，法国武装部队和退伍军人部表示，国防采购机构DGA已交付首批由Harmattan AI开发的GOBI Zephyr拦截无人机。这些系统用于在极近距离打击小型无人机，并通过直接动能撞击摧毁目标，不配备爆炸性战斗部。

据DGA介绍，GOBI Zephyr最高速度可达350公里/小时，作战半径可达10公里。该系统结合了探测、控制和拦截能力，使用无人机的决定需要获得人员授权。首批产品在最初下单两个月后交付。同时，DGA没有说明具体哪些单位接收了这些系统，也未说明这些系统是否将装备空天军未来的拦截中队。

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