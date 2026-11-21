在土耳其安塔利亚举行的联合国气候大会正式结束20小时后，190个国家仍未就最终宣言达成一致。持续近两周的谈判于11月20日星期五继续进行。此前提交的文件草案遭到多数代表团拒绝，《明镜周刊》报道。

围绕化石燃料的争议

代表包括德国在内各方参与谈判的欧盟，坚持在宣言中提及逐步淘汰化石燃料。太平洋岛国也支持这一立场。图瓦卢气候部长迈纳·瓦卡富阿·塔利亚对记者表示，所有参与者都感到失望。

欧盟和岛国还支持土耳其提出的目标：到2035年，将电力在全球最终能源消费中的占比从约23%提高至35%。据代表团消息人士称，以沙特阿拉伯为首的阿拉伯集团正寻求从这一条款中删除具体指标。电气化，尤其是交通运输电气化，可能减少全球石油消费。

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适应资金

据该刊报道，沙特阿拉伯也不同意在宣言中纳入有关逐步淘汰化石燃料的措辞。与此同时，它寻求加入关于二氧化碳捕集、利用和储存的单独条款。欧盟希望阻止在文本中提及这些技术。批评者认为，这些技术是延续石油出口国商业模式的尝试。

观察人士还报告称，非洲集团内部存在分歧。该集团寻求就贫困国家适应项目的融资作出承诺，其中包括工业化国家承诺将此类资金增加两倍。其他尚未解决的问题包括对政府间气候变化专门委员会的支持，以及有关超过将升温限制在1.5度目标的措辞。代表们正在等待新的宣言草案，随后谈判将继续在闭门全体会议上进行。

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