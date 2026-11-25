在德国柏林，欧洲航天局Hera探测器的新观测结果公布。该探测器首次近距离记录了NASA DART任务与小行星迪莫弗斯相撞后的影响。小行星迪迪莫斯的小卫星表面形成了一个体育场大小的陨石坑，其宽度横跨整个天体，Space.com报道。

DART撞击的后果

DART任务于2022年9月26日故意撞击了迪莫弗斯，后者围绕大得多的小行星迪迪莫斯运行。NASA正在测试能否利用这种撞击改变一颗正沿与地球相撞轨道运行的小行星的方向。

据该媒体报道，此前的观测显示，该系统绕太阳运行的轨道周期增加了33分钟。Hera于2024年10月发射，前往迪迪莫斯系统，以更详细地研究撞击的后果。

新图像显示，DART撞击不仅形成了陨石坑，还改变了迪莫弗斯的形状，并使其发生混沌自转。任务科学团队负责人帕特里克·米歇尔表示，专家曾讨论过几种可能情景：形成陨石坑、小行星形状改变，或保持原有外观。他说，Hera的观测同时发现了所有这些情况的迹象。

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巨石与后续研究

该探测器还显示，数百块此前未知、尺寸达数米的巨石正围绕这套双小行星系统运行。DART撞击可能将这些碎片抛射到小行星周围的空间。同时，迪莫弗斯上未受撞击影响区域的巨石场，与2022年DART图像中的样子相同。

目前，Hera正沿着迪迪莫斯—迪莫弗斯系统周围的矩形轨道飞行，并借助发动机保持在距两颗小行星约30公里的位置。此后，该探测器预计将接近至约13公里，以获取更详细的图像。

之后，Hera将释放两颗鞋盒大小的立方体卫星。Juventas将利用低频雷达研究迪莫弗斯的内部结构，随后尝试在其上着陆以测量重力。另一颗立方体卫星Milani将研究小行星物质和系统中的尘埃。这些数据将有助于更准确地确定迪莫弗斯的质量，并规划偏转潜在危险小行星的任务。

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