В Берлине, Германия, представили новые наблюдения космического аппарата Европейского космического агентства Hera, который впервые вблизи зафиксировал последствия столкновения миссии NASA DART с астероидом Диморфос. На поверхности малого спутника астероида Дидим образовался кратер размером со спортивный стадион, простирающийся на всю ширину небесного тела, сообщает Space.com.

Последствия удара DART

Миссия DART 26 сентября 2022 года намеренно столкнулась с Диморфосом, который вращается вокруг значительно более крупного астероида Дидим. NASA проверяло, можно ли применить такой удар для отклонения астероида, движущегося по курсу столкновения с Землей.

По данным издания, предыдущие наблюдения показали, что орбитальный период системы вокруг Солнца увеличился на 33 минуты. Hera, запущенный в октябре 2024 года, направился к системе Дидима, чтобы подробнее исследовать последствия удара.

Новые снимки показали, что удар DART не только образовал кратер, но и изменил форму Диморфоса и вызвал его хаотическое вращение. Руководитель научной группы миссии Патрик Мишель отметил, что специалисты обсуждали несколько возможных сценариев: появление кратера, изменение формы астероида или сохранение его прежнего вида. По его словам, наблюдения Hera выявили признаки всех этих вариантов одновременно.

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Валуны и дальнейшие исследования

Аппарат также показал сотни ранее неизвестных валунов размером в несколько метров, которые вращаются вокруг двойной астероидной системы. Удар DART, вероятно, выбросил эти обломки в пространство вокруг астероидов. В то же время валунные поля на участках Диморфоса, которых не затронуло столкновение, выглядят так же, как на изображениях DART 2022 года.

Сейчас Hera движется по прямоугольной орбите вокруг системы Дидим — Диморфос и с помощью двигателей удерживается примерно в 30 км от астероидов. Позднее аппарат должен приблизиться примерно до 13 км, чтобы получить более детальные изображения.

После этого Hera развернет два кубсата размером с коробку для обуви. Juventas с помощью низкочастотного радара будет исследовать внутреннее строение Диморфоса, а затем попытается сесть на него для измерения гравитации. Другой кубсат, Milani, будет изучать материалы астероидов и пыль в системе. Эти данные должны помочь точнее определить массу Диморфоса и планировать миссии по отклонению потенциально опасных астероидов.

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