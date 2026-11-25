在美国，53名新当选的众议院民主党人表示，如果参加下个月哈佛大学为新国会议员举办的迎新项目需要穿越罢工者的纠察线，他们将不会参加。议员们在致校方管理层的信中还将这一立场与支持工会和集体谈判联系起来，UPI报道。

致哈佛管理层的信

这封信致函哈佛大学校长艾伦·加伯、哈佛肯尼迪学院项目与活动主任雅各布·沃茨以及大学教务长约翰·曼宁。面向新当选国会议员的两党项目自1972年起举办；自那以后，已有超过800名议员参加。

公开表达对工人支持的人士包括新当选众议员萨姆·福斯塔格、克莱尔·巴尔德斯和鲍勃·布鲁克斯。福斯塔格表示，拥有680亿美元基金的大学能够为工人提供足以维持生活的工资。

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罢工与谈判

与美国汽车工人联合会有关联的哈佛研究生工会，代表4,000多名研究生和本科生工人。他们自10月底以来一直在罢工。合同谈判于2025年3月开始。

该工会要求提高薪酬和社会保障，为外国工人提供保护，并建立独立机制审查有关工作场所骚扰和歧视的投诉。Harvard Academic Workers的成员也在就其首份合同谈判超过两年后，最近举行了一周的罢工。

哈佛大学副教务长杰西卡·索班表示，研究生工会上周同意接受校方提出的调解，谈判在议员发表声明当天仍在继续。她说，大学已就博士研究助理和教学研究员的薪酬提出更新后的方案，这两类人员约占工会会员的60%。

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