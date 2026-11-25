美国42个州的总检察长组成的联盟介入了Character AI的破产程序，试图阻止出售其用户的私人聊天记录和个人数据。据TechCrunch报道，拟议中的出售涉及超过2100万个美国账户的数据，其中超过210万个账户登记在未成年人名下。

数据可能在拍卖中出售

检察长表示，该数据集包括用户的聊天记录，以及包括IP地址在内的其他个人信息。Character AI于10月根据Chapter 11程序申请破产。同时，官员们表示，该公司此前曾向消费者保证，他们的个人数据不会被出售。Character AI也在一篇博客文章中表示，用户信息将继续受到其隐私政策的保护。

唯一已披露的匿名数据竞标者是Smirks and Pangs Acquisition LLC。加利福尼亚州总检察长罗布·邦塔表示，该公司于2026年11月13日在特拉华州注册，次日Character AI将其选为定于12月1日举行的拍卖的基础竞标者。买方对聊天记录具体有何计划尚不清楚。

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检察长的异议

检察长称，出售条款没有为用户提供充分保障。他们认为，数据买方将能够自行决定如何处置这些数据，包括在不披露信息的情况下转售，并且无需遵守Character AI的隐私政策。他们还称，该公司向法院提供的有关潜在安全风险或交易法律后果的信息，并不如竞标者获得的信息那么多。

邦塔表示，破产不应被用来规避联邦和加利福尼亚州的消费者保护规定。在包括加利福尼亚州、科罗拉多州、纽约州和康涅狄格州在内的多个州，关于聊天机器人的安全法律将于2027年1月1日生效。检察长评估认为，出售数据可能导致进一步违反这些规定。

此前，另一个检察长联盟也反对与迪士尼达成的拟议2000万美元交易。该交易规定许可Character AI的知识产权，但不包括访问用户聊天记录，且尚未获得法院的最终批准。

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