以色列利库德集团已向耶路撒冷地区法院提交申诉，对第26届议会选举结果提出质疑。该党要求取消120个投票站的投票结果，并在这些地点举行重新投票，据《耶路撒冷邮报》报道。

利库德集团称，在以阿拉伯人为主的社区投票站发生了系统性违规行为，据称损害了各党派的平等条件和投票保密性。作为替代方案，该党要求在41个居民点的95个投票站重新投票。

关于追踪投票率的指控

申诉提及涉嫌直接在投票站实时收集选民信息。根据利库德集团的说法，这些数据被用于鼓励尚未投票的人投票。该党表示，阿拉伯政党拉阿姆和联合名单可能从中获益。

有关此类数据的争议在选举前就已出现。9月17日，最高法院撤销了允许投票站代表向政党传递谁已投票信息的许可，其中援引的理由包括侵犯选民隐私。此后，法院还禁止对匿名投票率数据进行数字化统计和实时传输。

利库德集团援引了有关95个投票站可能存在违规行为的证词，其中包括纳扎雷、塔姆拉、萨赫宁、乌姆盖斯、拉哈特和艾因马希勒。声明提到，使用应用程序、手机和手写记录来追踪选民参与情况。

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与此同时，中央选举委员会多次驳回有关选举完整性受到系统性损害的说法。据Channel 12报道，该委员会审议了利库德集团提交的约800份申诉，其中只有约五份包含需要进一步核查的实质性指控。

关于投票保密性的说法

该党还称，23个社区的53个投票站存在违反投票保密性的行为。申诉中列举的说法包括无关人员出现在投票亭内、拍摄选票，以及在投票站外向选民递交选票。

拉阿姆和联合名单共赢得19个席位，分别为8席和11席。利库德集团援引亚伯拉罕·迪斯金教授的结论称，阿拉伯社区投票率的上升及投票特征引发了对被禁止活动的怀疑，而这些活动据称可能带来至少三个席位。

此前对涉嫌违反选举规定行为的核查未发现取消结果的依据。11月17日，中央选举委员会主席诺姆·索尔伯格表示，当时没有证据表明存在足以影响投票结果的大规模贿选。该申诉将由三名法官组成的合议庭审理。

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