Израильская партия «Ликуд» подала в Иерусалимский окружной суд жалобу на результаты выборов в 26-й Кнессет. Партия просит отменить результаты голосования на 120 избирательных участках и провести там повторное голосование, сообщает Jerusalem Post.

«Ликуд» утверждает, что на участках в преимущественно арабских общинах произошли системные нарушения, которые якобы подорвали равенство условий для партий и тайну голосования. В качестве альтернативы партия просит провести повторное голосование на 95 участках в 41 населенном пункте.

Обвинения в отслеживании явки

В жалобе говорится о предполагаемом сборе в реальном времени информации об избирателях непосредственно на участках. По версии «Ликуда», эти данные использовались для побуждения к голосованию людей, которые еще не отдали свои голоса. Партия заявляет, что от этого могли получить преимущество арабские партии Раам и Объединенный список.

Спор по поводу таких данных возник еще до выборов. 17 сентября Верховный суд отменил разрешение представителям на участках передавать партиям информацию о том, кто проголосовал, сославшись, в частности, на нарушение приватности избирателей. Позднее суд также запретил цифровой подсчет и передачу в реальном времени анонимных данных о явке.

«Ликуд» ссылается на свидетельства о возможных нарушениях на 95 участках, в частности в Назарете, Тамре, Сахнине, Умм-эль-Фахме, Рахате и Эйн-Махиле. В заявлении упоминается использование приложений, мобильных телефонов и рукописных записей для отслеживания участия избирателей.

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В то же время Центральная избирательная комиссия неоднократно отвергала утверждения о системном ущербе целостности выборов. По данным Channel 12, комиссия рассмотрела около 800 жалоб, поданных «Ликудом», и лишь примерно пять из них содержали существенные утверждения, требовавшие дальнейшей проверки.

Заявления о тайне голосования

Партия также заявляет о нарушениях тайны голосования на 53 участках в 23 общинах. Среди приведенных в жалобе утверждений — присутствие посторонних лиц в кабинах для голосования, фотографирование избирательных бюллетеней и передача бюллетеней избирателям за пределами участков.

Раам и Объединенный список вместе получили 19 мандатов — восемь и 11 соответственно. «Ликуд», ссылаясь на заключение профессора Авраама Дискина, заявил, что повышение явки и характер голосования в арабских общинах вызывают подозрения в запрещенной деятельности, которая якобы могла принести как минимум три мандата.

Предыдущие проверки предполагаемых нарушений на выборах не установили оснований для отмены результатов. 17 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Ноам Сольберг заявил, что на тот момент не было доказательств подкупа избирателей в масштабах, способных повлиять на итог голосования. Жалобу рассмотрит коллегия из трех судей.

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