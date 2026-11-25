Izraelska partia Likud złożyła do Sądu Okręgowego w Jerozolimie skargę na wyniki wyborów do 26. Knesetu. Partia domaga się unieważnienia wyników głosowania w 120 lokalach wyborczych i przeprowadzenia tam ponownego głosowania, informuje Jerusalem Post.

Likud twierdzi, że w lokalach w przeważająco arabskich społecznościach doszło do systemowych naruszeń, które rzekomo podważyły równość warunków dla partii oraz tajność głosowania. Alternatywnie partia wnioskuje o ponowne głosowanie w 95 lokalach w 41 miejscowościach.

Zarzuty śledzenia frekwencji

W skardze mowa jest o rzekomym zbieraniu w czasie rzeczywistym informacji o wyborcach bezpośrednio w lokalach wyborczych. Według Likudu dane te wykorzystywano do zachęcania do głosowania osób, które jeszcze nie oddały głosu. Partia twierdzi, że mogły na tym zyskać arabskie partie Ra’am i Zjednoczona Lista.

Spór dotyczący takich danych powstał jeszcze przed wyborami. 17 września Sąd Najwyższy uchylił zgodę dla przedstawicieli w lokalach na przekazywanie partiom informacji o tym, kto głosował, powołując się między innymi na naruszenie prywatności wyborców. Później sąd zakazał także cyfrowego zliczania i przekazywania w czasie rzeczywistym anonimowych danych o frekwencji.

Likud powołuje się na zeznania dotyczące możliwych naruszeń w 95 lokalach, między innymi w Nazarecie, Tamrze, Sachninie, Umm al-Fahm, Rahacie i Ein Mahil. W oświadczeniu wspomniano o wykorzystywaniu aplikacji, telefonów komórkowych i odręcznych notatek do śledzenia udziału wyborców.

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Jednocześnie Centralna Komisja Wyborcza wielokrotnie odrzucała twierdzenia o systemowym uszczerbku dla integralności wyborów. Według Channel 12 komisja rozpatrzyła około 800 skarg złożonych przez Likud, a tylko około pięć z nich zawierało istotne zarzuty wymagające dalszego sprawdzenia.

Twierdzenia dotyczące tajności głosowania

Partia twierdzi również, że w 53 lokalach wyborczych w 23 społecznościach doszło do naruszeń tajności głosowania. Wśród zarzutów przytoczonych w skardze są obecność osób postronnych w kabinach do głosowania, fotografowanie kart wyborczych oraz przekazywanie kart wyborcom poza lokalami.

Ra’am i Zjednoczona Lista zdobyły łącznie 19 mandatów — odpowiednio osiem i 11. Likud, powołując się na opinię profesora Avrahama Diskina, oświadczył, że wzrost frekwencji oraz charakter głosowania w społecznościach arabskich budzą podejrzenia o zakazaną działalność, która rzekomo mogła przynieść co najmniej trzy mandaty.

Wcześniejsze kontrole domniemanych naruszeń wyborczych nie wykazały podstaw do unieważnienia wyników. 17 listopada przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Noam Sohlberg oświadczył, że w tamtym czasie nie było dowodów na kupowanie głosów na skalę mogącą wpłynąć na wynik głosowania. Skargę rozpatrzy skład trzech sędziów.

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