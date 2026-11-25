Коалиция генеральных прокуроров 42 штатов США вмешалась в процедуру банкротства компании Character AI, пытаясь остановить продажу частных чатов и персональных данных ее пользователей. Как сообщает TechCrunch, предложенная продажа охватывает данные более 21 млн американских учетных записей, из которых более 2,1 млн зарегистрированы на несовершеннолетних.

Данные могут продать на аукционе

По заявлениям прокуроров, в массив данных входят истории чатов пользователей, а также другая персональная информация, в частности IP-адреса. Character AI подала заявление о банкротстве по процедуре Chapter 11 в октябре. В то же время, по словам должностных лиц, ранее компания заверяла потребителей, что их персональные данные не будут продаваться. В записи в блоге Character AI также заявляла, что информация пользователей и дальше будет защищена ее политикой конфиденциальности.

Единственным раскрытым анонимным участником торгов за данные является Smirks and Pangs Acquisition LLC. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сообщил, что компания была зарегистрирована в Делавэре 13 ноября 2026 года, а на следующий день Character AI выбрала ее базовым претендентом для аукциона, назначенного на 1 декабря. Какие именно планы покупатель имеет в отношении чатов, неизвестно.

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Возражения прокуроров

Прокуроры заявляют, что условия продажи не содержат надлежащих гарантий для пользователей. По их мнению, покупатель данных сможет распоряжаться ими по своему усмотрению, в том числе перепродавать их без раскрытия информации, и не будет обязан соблюдать политику конфиденциальности Character AI. Они также утверждают, что компания не предоставила суду столько же информации о возможных рисках для безопасности или юридических последствиях сделки, сколько получили участники торгов.

Бонта заявил, что банкротство не должно использоваться для обхода федеральных и калифорнийских норм защиты потребителей. В нескольких штатах, в частности в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке и Коннектикуте, с 1 января 2027 года должны вступить в силу законы о безопасности чат-ботов. По оценке прокуроров, продажа данных может привести к дополнительным нарушениям этих норм.

Ранее другая коалиция прокуроров также возражала против предложенной сделки с Disney на $20 млн. Она предусматривает лицензирование интеллектуальной собственности Character AI, но не доступ к чатам пользователей, и еще не получила окончательного одобрения суда.

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