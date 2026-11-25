Компания Backblaze заявила, что не будет продавать или передавать рекламодателям содержимое файлов, которые пользователи хранят в ее сервисах резервного копирования и облачного хранения. Разъяснение прозвучало после обеспокоенности клиентов из-за новой политики конфиденциальности, которая должна вступить в силу 1 декабря, сообщает Ars Technica.

В новом документе Backblaze отмечает, что может продавать или передавать определенные категории общей персональной информации для таргетированной рекламы. Речь, в частности, идет об идентификаторах — имени, адресе, IP-адресе и электронной почте, коммерческой информации, данных об активности в интернете и геолокационных данных.

Какие данные упомянуты в политике

Таблица в политике конфиденциальности указывает, что Backblaze собирала и передавала определенные данные третьим сторонам, в частности рекламным и маркетинговым партнерам, с 1 декабря 2025 года. Среди перечисленных категорий есть данные аудио-, электронного или визуального мониторинга, в том числе записи звонков.

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Представитель Backblaze сообщил изданию, что компания не продает и не передает такие данные для таргетированной рекламы и не раскрывает их рекламным или маркетинговым партнерам. По его словам, в таблице для всех категорий данных приведен один общий список получателей, из-за чего ее формулировка может создавать другое впечатление. Юридическая команда компании планирует пересмотреть таблицу во время следующего цикла обновления политики.

Содержимое резервных копий не будут передавать

Backblaze также подчеркнула, что положения новой политики касаются информации, собранной об учетной записи, а не содержимого, которое пользователи хранят в системе. Условия использования сервиса предусматривают, что файлы в Backblaze Computer Backup шифруются еще до их отправки в компанию.

По словам директора Backblaze по коммуникациям и брендовым программам Ренатты Сиверт, обновление политики связано с изменениями в правовом регулировании, которые требуют от компаний подробнее объяснять сбор и использование маркетинговых данных. Она подчеркнула, что компания не продает и не передает рекламодателям, брокерам данных или партнерам по аналитике файлы, переданные Backblaze для резервного копирования и хранения. Пользователи могут отказаться от продажи или передачи персональной информации для межконтекстной поведенческой рекламы.

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