Firma Backblaze oświadczyła, że nie będzie sprzedawać ani przekazywać reklamodawcom treści plików, które użytkownicy przechowują w jej usługach tworzenia kopii zapasowych i przechowywania w chmurze. Wyjaśnienie pojawiło się po obawach klientów dotyczących nowej polityki prywatności, która ma wejść w życie 1 grudnia, informuje Ars Technica.

W nowym dokumencie Backblaze wskazuje, że może sprzedawać lub przekazywać określone kategorie ogólnych danych osobowych na potrzeby reklamy ukierunkowanej. Chodzi w szczególności o identyfikatory — imię i nazwisko, adres, adres IP oraz e-mail — informacje handlowe, dane o aktywności w internecie i dane geolokalizacyjne.

Jakie dane wymieniono w polityce

Tabela w polityce prywatności wskazuje, że Backblaze od 1 grudnia 2025 roku gromadziła i przekazywała określone dane stronom trzecim, w tym partnerom reklamowym i marketingowym. Wśród wymienionych kategorii znajdują się dane z monitorowania audio, elektronicznego lub wizualnego, w tym nagrania rozmów.

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Przedstawiciel Backblaze powiedział redakcji, że firma nie sprzedaje ani nie przekazuje takich danych na potrzeby reklamy ukierunkowanej i nie ujawnia ich partnerom reklamowym ani marketingowym. Jak zaznaczył, w tabeli dla wszystkich kategorii danych podano jedną wspólną listę odbiorców, przez co jej sformułowanie może stwarzać inne wrażenie. Zespół prawny firmy planuje przeanalizować tabelę podczas kolejnego cyklu aktualizacji polityki.

Zawartość kopii zapasowych nie będzie przekazywana

Backblaze podkreśliła również, że postanowienia nowej polityki dotyczą informacji zebranych na temat konta, a nie treści przechowywanych przez użytkowników w systemie. Warunki korzystania z usługi przewidują, że pliki w Backblaze Computer Backup są szyfrowane jeszcze przed wysłaniem ich do firmy.

Według dyrektorki Backblaze ds. komunikacji i programów marki Renatty Sievert aktualizacja polityki wiąże się ze zmianami w regulacjach prawnych, które wymagają od firm bardziej szczegółowego wyjaśnienia gromadzenia i wykorzystywania danych marketingowych. Podkreśliła, że firma nie sprzedaje ani nie przekazuje reklamodawcom, brokerom danych ani partnerom analitycznym plików przekazanych Backblaze do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania. Użytkownicy mogą zrezygnować ze sprzedaży lub przekazywania danych osobowych na potrzeby międzykontekstowej reklamy behawioralnej.

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