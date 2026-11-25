Backblaze表示，不会出售或向广告商提供用户存储在其备份和云存储服务中的文件内容。在客户因将于12月1日生效的新隐私政策表达担忧后，该公司作出了解释，Ars Technica报道称。

Backblaze在新文件中指出，可能会为定向广告出售或提供某些类别的一般个人信息。这尤其包括标识符——姓名、地址、IP地址和电子邮箱——商业信息、网络活动数据以及地理位置数据。

政策中提到了哪些数据

隐私政策中的表格显示，自2025年12月1日起，Backblaze一直在收集并向第三方提供某些数据，其中包括广告和营销合作伙伴。列出的类别包括音频、电子或视觉监测数据，其中包括通话录音。

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Backblaze的一名代表告诉该媒体，公司不会为定向广告出售或提供此类数据，也不会向广告或营销合作伙伴披露这些数据。该代表称，表格为所有数据类别列出了一份共同的接收方名单，因此其表述可能造成不同的印象。公司的法务团队计划在下一轮政策更新期间审查该表格。

备份内容不会被提供

Backblaze还强调，新政策的条款涉及围绕账户收集的信息，而非用户存储在系统中的内容。该服务的使用条款规定，Backblaze Computer Backup中的文件在发送给公司之前就会被加密。

Backblaze传播与品牌项目总监Renatta Sievert表示，政策更新与法律监管的变化有关，这些变化要求公司更详细地说明营销数据的收集和使用。她强调，公司不会将提交给Backblaze用于备份和存储的文件出售或提供给广告商、数据经纪商或分析合作伙伴。用户可以选择拒绝为跨场景行为广告出售或提供个人信息。

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