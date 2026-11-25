Koalicja prokuratorów generalnych z 42 stanów USA interweniowała w postępowaniu upadłościowym Character AI, próbując powstrzymać sprzedaż prywatnych czatów i danych osobowych jej użytkowników. Jak informuje TechCrunch, proponowana sprzedaż obejmuje dane z ponad 21 mln amerykańskich kont, z czego ponad 2,1 mln jest zarejestrowanych na osoby niepełnoletnie.

Dane mogą zostać sprzedane na aukcji

Według prokuratorów zbiór danych obejmuje historie czatów użytkowników, a także inne informacje osobowe, w tym adresy IP. Character AI złożyła w październiku wniosek o upadłość w trybie Chapter 11. Jednocześnie, jak twierdzą urzędnicy, firma wcześniej zapewniała konsumentów, że ich dane osobowe nie będą sprzedawane. We wpisie na blogu Character AI oświadczyła również, że informacje użytkowników nadal będą chronione jej polityką prywatności.

Jedynym ujawnionym anonimowym oferentem danych jest Smirks and Pangs Acquisition LLC. Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta poinformował, że spółka została zarejestrowana w Delaware 13 listopada 2026 roku, a następnego dnia Character AI wybrała ją jako bazowego oferenta na aukcję zaplanowaną na 1 grudnia. Nie wiadomo, jakie dokładnie plany nabywca ma wobec czatów.

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Zastrzeżenia prokuratorów

Prokuratorzy twierdzą, że warunki sprzedaży nie zawierają odpowiednich zabezpieczeń dla użytkowników. Ich zdaniem nabywca danych będzie mógł dysponować nimi według własnego uznania, w tym odsprzedawać je bez ujawniania informacji, i nie będzie zobowiązany do przestrzegania polityki prywatności Character AI. Twierdzą również, że firma nie przekazała sądowi tyle samo informacji o możliwych zagrożeniach dla bezpieczeństwa lub konsekwencjach prawnych transakcji, ile otrzymali oferenci.

Bonta oświadczył, że upadłość nie powinna być wykorzystywana do obchodzenia federalnych i kalifornijskich przepisów o ochronie konsumentów. W kilku stanach, w tym w Kalifornii, Kolorado, Nowym Jorku i Connecticut, 1 stycznia 2027 roku mają wejść w życie ustawy dotyczące bezpieczeństwa chatbotów. Według oceny prokuratorów sprzedaż danych może prowadzić do dodatkowych naruszeń tych przepisów.

Wcześniej inna koalicja prokuratorów również sprzeciwiła się proponowanej umowie z Disneyem o wartości 20 mln dolarów. Przewiduje ona licencjonowanie własności intelektualnej Character AI, ale nie dostęp do czatów użytkowników, i nie uzyskała jeszcze ostatecznej zgody sądu.

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