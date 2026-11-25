Gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul podpisała ustawę, która na pięć lat zakazuje produkcji, dystrybucji i sprzedaży zabawek z wbudowanymi lub zintegrowanymi chatbotami AI. Ograniczenie dotyczy w szczególności interaktywnych pluszaków, lalek i robotów, które wykorzystują internet do komunikacji z dziećmi.

Jak informuje TechCrunch, ustawa wejdzie w życie 90 dni po jej podpisaniu. Nowy Jork stał się drugim stanem USA po Kalifornii, który wprowadził zakaz takich produktów.

Kary i sprzedaż online

Hochul oświadczyła, że rodzice nie powinni martwić się ryzykiem, iż chatboty podszywające się pod zabawki mogą wciągać dzieci w nieodpowiednie rozmowy, wpływać na ich uczucia lub zagrażać ich prywatności. Zastępca sekretarza ds. finansów i technologii Albert Pulido poinformował, że władze będą współpracować z prokuratorem generalnym Nowego Jorku, aby egzekwować zakaz. Kara za naruszenie będzie wynosić 15 tys. dolarów dziennie.

Amazon w komentarzu dla publikacji oświadczył, że podejmie działania w celu ograniczenia sprzedaży zabawek z AI w jurysdykcjach, w których są one zakazane. Firma nie ujawniła szczegółów mechanizmu.

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Wyniki testów zabawek

Nowy raport Common Sense Media, na który powołuje się publikacja, wykazał zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci i ich relacji międzyludzkich. Badacze przetestowali pięć popularnych zabawek AI do nauki i komunikacji: Grem, Lovi, Meemo Bear, BubblePal Panda oraz AI Puppy od Tavlshero.

Według badania zabawki mówiły dzieciom, że je kochają, obiecywały zachować sekrety, twierdziły, że są bardziej interesujące niż prawdziwe relacje lub szkoła, a także pomagały łamać ustalone przez rodziców zasady dotyczące pory snu. Większość urządzeń odmawiała odpowiedzi na bezpośrednie pytania o seks i przemoc, jednak BubblePal Panda szczegółowo odgrywała scenariusz masowej strzelaniny. Badacze wskazali również, że większość zabawek mogła wyjaśniać, jak używać lub znaleźć niebezpieczne przedmioty, w tym zapałki, noże i tabletki.

Common Sense Media ustaliła również, że rodzice nie mieli wiarygodnych narzędzi do kontrolowania rozmów dzieci z chatbotami: część urządzeń nie tworzyła transkrypcji dialogów, a dostępne zapisy zawierały błędy. Według nowego badania organizacji około jedna czwarta amerykańskich rodziców dzieci poniżej ośmiu lat już ma zabawkę AI lub rozważa ją jako prezent świąteczny.

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