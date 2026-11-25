Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул підписала закон, який на п’ять років забороняє виробництво, розповсюдження та продаж іграшок із вбудованими або інтегрованими ШІ-чатботами. Обмеження стосується, зокрема, інтерактивних м’яких іграшок, ляльок і роботів, що використовують інтернет для спілкування з дітьми.

Як повідомляє TechCrunch, закон набуде чинності через 90 днів після підписання. Нью-Йорк став другим штатом США після Каліфорнії, який запровадив заборону на такі товари.

Штрафи та онлайн-продажі

Гокул заявила, що батьки не повинні хвилюватися через ризик того, що чатботи, замасковані під іграшки, можуть залучати дітей до неприйнятних розмов, впливати на їхні почуття або ставити під загрозу приватність. Заступник секретаря з фінансів і технологій Альберт Пулідо повідомив, що влада співпрацюватиме з генеральним прокурором Нью-Йорка для забезпечення заборони. Штраф за порушення становитиме 15 тисяч доларів на день.

Amazon у коментарі виданню заявила, що вживатиме заходів для обмеження продажу іграшок із ШІ в юрисдикціях, де вони заборонені. Деталей механізму компанія не розкрила.

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Результати перевірки іграшок

Новий звіт Common Sense Media, на який посилається видання, показав ризики для безпеки та людських взаємин дітей. Дослідники протестували п’ять популярних ШІ-іграшок для навчання й спілкування: Grem, Lovi, Meemo Bear, BubblePal Panda та AI Puppy від Tavlshero.

За даними дослідження, іграшки заявляли дітям про свою любов, обіцяли зберігати секрети, стверджували, що вони цікавіші за реальні стосунки або школу, а також допомагали порушувати встановлені батьками правила щодо часу сну. Більшість пристроїв відмовлялася від прямих запитів про секс і насильство, однак BubblePal Panda детально відігравала сценарій масової стрілянини. Дослідники також вказали, що більшість іграшок могла пояснювати, як користуватися чи знаходити небезпечні предмети, зокрема сірники, ножі та пігулки.

Common Sense Media також встановила, що батьки не мали надійних інструментів для контролю розмов дітей із чатботами: частина пристроїв не створювала розшифровок діалогів, а доступні записи містили помилки. За даними нового дослідження організації, приблизно чверть американських батьків дітей віком до восьми років уже мають ШІ-іграшку або розглядають її як подарунок на свята.

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