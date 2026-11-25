Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, который на пять лет запрещает производство, распространение и продажу игрушек со встроенными или интегрированными ИИ-чат-ботами. Ограничение касается, в частности, интерактивных мягких игрушек, кукол и роботов, использующих интернет для общения с детьми.

Как сообщает TechCrunch, закон вступит в силу через 90 дней после подписания. Нью-Йорк стал вторым штатом США после Калифорнии, который ввел запрет на такие товары.

Штрафы и онлайн-продажи

Хокул заявила, что родителям не следует беспокоиться из-за риска того, что чат-боты, замаскированные под игрушки, могут вовлекать детей в неприемлемые разговоры, влиять на их чувства или ставить под угрозу их конфиденциальность. Заместитель секретаря по финансам и технологиям Альберт Пулидо сообщил, что власти будут сотрудничать с генеральным прокурором Нью-Йорка для обеспечения соблюдения запрета. Штраф за нарушение составит 15 тысяч долларов в день.

Amazon в комментарии изданию заявила, что примет меры для ограничения продаж игрушек с ИИ в юрисдикциях, где они запрещены. Детали механизма компания не раскрыла.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты проверки игрушек

Новый отчет Common Sense Media, на который ссылается издание, выявил риски для безопасности детей и их человеческих взаимоотношений. Исследователи протестировали пять популярных ИИ-игрушек для обучения и общения: Grem, Lovi, Meemo Bear, BubblePal Panda и AI Puppy от Tavlshero.

Согласно исследованию, игрушки говорили детям о своей любви, обещали хранить секреты, утверждали, что они интереснее реальных отношений или школы, а также помогали нарушать установленные родителями правила относительно времени сна. Большинство устройств отказывалось отвечать на прямые запросы о сексе и насилии, однако BubblePal Panda подробно разыгрывала сценарий массовой стрельбы. Исследователи также указали, что большинство игрушек могли объяснять, как пользоваться или находить опасные предметы, в том числе спички, ножи и таблетки.

Common Sense Media также установила, что у родителей не было надежных инструментов для контроля разговоров детей с чат-ботами: часть устройств не создавала расшифровки диалогов, а доступные записи содержали ошибки. Согласно новому исследованию организации, примерно четверть американских родителей детей младше восьми лет уже имеют ИИ-игрушку или рассматривают ее как праздничный подарок.

Читай нас в