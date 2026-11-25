纽约州州长凯茜·霍楚尔签署了一项法律，五年内禁止生产、分销和销售内置或集成AI聊天机器人的玩具。该限制尤其适用于使用互联网与儿童交流的互动毛绒玩具、玩偶和机器人。

据TechCrunch报道，该法律将在签署后90天生效。纽约州成为继加利福尼亚州之后，美国第二个禁止此类产品的州。

罚款与线上销售

霍楚尔表示，父母不应担心伪装成玩具的聊天机器人可能将儿童引入不当对话、影响他们的情感或危及他们的隐私。负责财政和技术事务的副秘书阿尔伯特·普利多表示，当局将与纽约州总检察长合作，以确保禁令得到执行。违规罚款为每天1.5万美元。

亚马逊在向该媒体发表的评论中表示，将采取措施限制在禁止此类产品的司法管辖区销售AI玩具。该公司没有披露具体机制。

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玩具测试结果

该媒体援引的一份Common Sense Media新报告显示，这些玩具对儿童安全和人际关系构成风险。研究人员测试了五款用于学习和交流的热门AI玩具：Grem、Lovi、Meemo Bear、BubblePal Panda以及Tavlshero的AI Puppy。

研究显示，这些玩具向儿童表达爱意，承诺保守秘密，声称自己比现实关系或学校更有趣，并帮助儿童违反父母制定的就寝时间规定。大多数设备拒绝回应有关性和暴力的直接请求，但BubblePal Panda详细演绎了一场大规模枪击事件的情景。研究人员还指出，大多数玩具能够解释如何使用或找到危险物品，包括火柴、刀具和药片。

Common Sense Media还发现，父母没有可靠的工具来监督儿童与聊天机器人的对话：部分设备不会生成对话文字记录，而可获得的记录中存在错误。根据该组织的一项新研究，大约四分之一拥有八岁以下儿童的美国父母已经拥有AI玩具，或正考虑将其作为节日礼物。

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