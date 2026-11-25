中国上海复旦大学的研究人员描述了一种用于合成多糖的酶促“活性”聚合方法。该研究由《自然》发表。作者研究了起始分子——引发剂——与酶之间的相互作用如何与聚合物链的增长及其分子量分布相关。

引发剂亲和力

研究人员在补充材料中介绍了使用硫酸软骨素合成酶进行的实验。对1至10分钟内链增长产物的分析显示，与酶结合更强的CH3引发剂形成了更广泛的中间产物集合。对于亲和力较弱的TETRA引发剂，在聚合早期观察到较窄的链长分布。

作者还研究了在透明质酸合成酶参与下的透明质酸合成。他们使用微尺度热泳和核磁共振分析，测量了天然透明质酸寡聚物及数种非天然引发剂对该酶的亲和力。解离常数值覆盖从纳摩尔到亚毫摩尔的范围。

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淀粉实验

研究人员还研究了由α-葡聚糖磷酸化酶催化的淀粉合成。单体为α-D-葡萄糖-1-磷酸，而无机磷酸盐作为离去基团。作者比较了基于麦芽寡糖的引发剂，并将其对该酶的亲和力与所得聚合物的平均分子量和分散性指标进行了对照。

作为该研究一部分生成的RNA测序数据可在Gene Expression Omnibus数据库中通过代码GSE342464获取。有关所研究多糖分子量的数据已发布在Figshare，原始数据则与文章及补充材料一同提供。

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