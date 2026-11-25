Исследователи Фуданьского университета в Шанхае, Китай, описали подход к ферментной «живой» полимеризации для синтеза полисахаридов. Работу опубликовал Nature. Авторы изучали, как взаимодействие стартовых молекул — инициаторов — с ферментами связано с ростом полимерных цепей и распределением их молекулярной массы.

Аффинность инициаторов

В дополнительных материалах исследователи привели эксперименты с хондроитинсинтазой. Анализ продуктов наращивания цепей в течение 1–10 минут показал, что инициатор CH3, который сильнее связывался с ферментом, образовывал более широкий набор промежуточных продуктов. Для инициатора TETRA с более слабой аффинностью наблюдали более узкое распределение длин цепей на ранней стадии полимеризации.

Также авторы исследовали синтез гиалуронана с участием гиалуронансинтазы. Они измеряли аффинность природных олигомеров гиалуронана и нескольких неприродных инициаторов к ферменту с помощью микромасштабного термофореза и ЯМР-анализа. Значения констант диссоциации охватывали диапазон от наномолярного до субмиллимолярного.

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Опыты с амилозой

Отдельно ученые исследовали синтез амилозы, который катализирует α-глюканфосфорилаза. Мономером был α-D-глюкозо-1-фосфат, а неорганический фосфат выступал уходящей группой. Авторы сравнили инициаторы на основе мальтоолигосахаридов и сопоставили их аффинность к ферменту с показателями средней молекулярной массы и дисперсности полученных полимеров.

Данные РНК-секвенирования, сгенерированные в рамках исследования, доступны в базе Gene Expression Omnibus под кодом GSE342464. Данные о молекулярных массах исследованных полисахаридов размещены в Figshare, а исходные данные приведены вместе со статьей и дополнительными материалами.

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