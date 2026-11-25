Naukowcy z Uniwersytetu Fudan w Szanghaju w Chinach opisali podejście do enzymatycznej „żyjącej” polimeryzacji na potrzeby syntezy polisacharydów. Pracę opublikował Nature. Autorzy badali, w jaki sposób oddziaływanie cząsteczek startowych — inicjatorów — z enzymami wiąże się ze wzrostem łańcuchów polimerowych i rozkładem ich masy cząsteczkowej.

Powinowactwo inicjatorów

W materiałach dodatkowych naukowcy przedstawili eksperymenty z syntazą chondroityny. Analiza produktów wydłużania łańcuchów w ciągu 1–10 minut wykazała, że inicjator CH3, który silniej wiązał się z enzymem, tworzył szerszy zestaw produktów pośrednich. W przypadku inicjatora TETRA o słabszym powinowactwie zaobserwowano węższy rozkład długości łańcuchów na wczesnym etapie polimeryzacji.

Autorzy badali także syntezę hialuronanu z udziałem syntazy hialuronanu. Zmierzyli powinowactwo naturalnych oligomerów hialuronanu oraz kilku nienaturalnych inicjatorów do enzymu za pomocą termoforezy w mikroskali i analizy NMR. Wartości stałych dysocjacji obejmowały zakres od nanomolowego do submilimolowego.

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Doświadczenia z amylozą

Osobno naukowcy badali syntezę amylozy, katalizowaną przez α-glukanofosforylazę. Monomerem był α-D-glukozo-1-fosforan, a fosforan nieorganiczny pełnił rolę grupy odchodzącej. Autorzy porównali inicjatory oparte na maltooligosacharydach i zestawili ich powinowactwo do enzymu ze wskaźnikami średniej masy cząsteczkowej oraz dyspersyjności otrzymanych polimerów.

Dane sekwencjonowania RNA wygenerowane w ramach badania są dostępne w bazie Gene Expression Omnibus pod kodem GSE342464. Dane dotyczące mas cząsteczkowych badanych polisacharydów umieszczono w Figshare, a dane źródłowe podano wraz z artykułem i materiałami dodatkowymi.

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