W Stanach Zjednoczonych 53 nowo wybranych demokratów do Izby Reprezentantów oświadczyło, że nie weźmie udziału w programie orientacyjnym dla nowych członków Kongresu na Uniwersytecie Harvarda w przyszłym miesiącu, jeśli będzie to wymagało przekroczenia linii pikietujących strajkujących. W liście do władz uczelni ustawodawcy powiązali również swoje stanowisko ze wsparciem dla związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, podaje UPI.

List do władz Harvardu

List został skierowany do prezydenta Harvardu Alana Garbera, dyrektora programów i wydarzeń Harvard Kennedy School Jacoba Wattsa oraz prorektora uczelni Johna Manninga. Dwupartyjny program dla nowo wybranych członków Kongresu jest organizowany od 1972 roku; od tego czasu uczestniczyło w nim ponad 800 ustawodawców.

Wśród osób, które publicznie wyraziły poparcie dla pracowników, są nowo wybrani przedstawiciele Sam Forstag, Claire Valdez i Bob Brooks. Forstag oświadczył, że uczelnia dysponująca funduszem w wysokości 68 mld dolarów może zapewnić pracownikom wynagrodzenie wystarczające na utrzymanie.

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Strajk i negocjacje

Harvardzki związek zawodowy studentów studiów magisterskich i doktoranckich, powiązany z United Auto Workers, reprezentuje ponad 4 tysiące pracowników spośród studentów studiów magisterskich, doktoranckich i licencjackich. Strajkują oni od końca października. Negocjacje kontraktowe rozpoczęły się w marcu 2025 roku.

Związek domaga się podwyżek wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, ochrony dla zagranicznych pracowników oraz niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg dotyczących molestowania i dyskryminacji w miejscu pracy. Członkowie Harvard Academic Workers, którzy od ponad dwóch lat negocjują swój pierwszy kontrakt, również niedawno przeprowadzili tygodniowy strajk.

Zastępczyni prorektora Harvardu Jessica Soban poinformowała, że związek studentów studiów magisterskich i doktoranckich zgodził się w ubiegłym tygodniu na zaproponowaną przez uczelnię mediację, a negocjacje trwały także w dniu oświadczenia ustawodawców. Jak przekazała, uczelnia przedstawiła zaktualizowaną ofertę płacową dla doktoranckich asystentów badawczych i stypendystów dydaktycznych, którzy stanowią około 60% członków związku.

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