У США 53 новообрані демократи Палати представників заявили, що не братимуть участі в орієнтаційній програмі для нових членів Конгресу в Гарвардському університеті наступного місяця, якщо для цього доведеться перетинати пікетну лінію страйкарів. У листі до адміністрації університету законодавці також пов’язали свою позицію з підтримкою профспілок і колективних переговорів, повідомляє UPI.

Лист до адміністрації Гарварду

Листа адресували президентові Гарварду Алану Ґарберу, директору програм і заходів Гарвардської школи Кеннеді Джейкобу Воттсу та проректору університету Джону Меннінгу. Двопартійна програма для новообраних членів Конгресу проводиться з 1972 року; відтоді в ній узяли участь понад 800 законодавців.

Серед тих, хто публічно висловив підтримку працівникам, — новообрані представники Сем Форстаг, Клер Вальдес і Боб Брукс. Форстаг заявив, що університет із фондом у 68 млрд доларів може забезпечити працівникам зарплату, достатню для життя.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Страйк і переговори

Гарвардська профспілка аспірантів, пов’язана з United Auto Workers, представляє понад 4 тисячі працівників з-поміж аспірантів і студентів бакалаврату. Вони страйкують із кінця жовтня. Переговори щодо контракту почалися у березні 2025 року.

Профспілка домагається підвищення оплати праці та соціальних гарантій, захисту для іноземних працівників і незалежного механізму розгляду скарг про домагання та дискримінацію на робочому місці. Члени профспілки Harvard Academic Workers, які понад два роки ведуть переговори про свій перший контракт, також нещодавно провели тижневий страйк.

Заступниця проректора Гарварду Джессіка Собан повідомила, що профспілка аспірантів минулого тижня погодилася на запропоноване університетом посередництво, а переговори тривали й у день заяви законодавців. За її словами, університет надав оновлену пропозицію щодо оплати праці для асистентів-дослідників докторантури та викладацьких стипендіатів, які становлять близько 60% членства профспілки.

Читай нас у