В США 53 вновь избранных демократа Палаты представителей заявили, что не будут участвовать в ориентационной программе для новых членов Конгресса в Гарвардском университете в следующем месяце, если для этого потребуется пересечь пикетную линию бастующих. В письме администрации университета законодатели также связали свою позицию с поддержкой профсоюзов и коллективных переговоров, сообщает UPI.

Письмо администрации Гарварда

Письмо адресовали президенту Гарварда Алану Гарберу, директору программ и мероприятий Гарвардской школы Кеннеди Джейкобу Уоттсу и проректору университета Джону Мэннингу. Двухпартийная программа для вновь избранных членов Конгресса проводится с 1972 года; с тех пор в ней приняли участие более 800 законодателей.

Среди тех, кто публично выразил поддержку работникам, — вновь избранные представители Сэм Форстаг, Клэр Вальдес и Боб Брукс. Форстаг заявил, что университет с фондом в 68 млрд долларов может обеспечить работникам заработную плату, достаточную для жизни.

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Забастовка и переговоры

Гарвардский профсоюз аспирантов, связанный с United Auto Workers, представляет более 4 тысяч работников из числа аспирантов и студентов бакалавриата. Они бастуют с конца октября. Переговоры по контракту начались в марте 2025 года.

Профсоюз добивается повышения оплаты труда и социальных гарантий, защиты для иностранных работников и независимого механизма рассмотрения жалоб о домогательствах и дискриминации на рабочем месте. Члены Harvard Academic Workers, которые более двух лет ведут переговоры о своем первом контракте, также недавно провели недельную забастовку.

Заместитель проректора Гарварда Джессика Собан сообщила, что профсоюз аспирантов на прошлой неделе согласился на предложенное университетом посредничество, а переговоры продолжались и в день заявления законодателей. По ее словам, университет представил обновленное предложение по оплате труда для докторантов-ассистентов исследователей и преподавательских стипендиатов, которые составляют около 60% членства профсоюза.

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