Według Romania Insider rumuński producent chemiczny Chimcomplex, który publikacja określa jako największego w kraju, w piątek, 20 listopada, złożył do Trybunału w Bacău wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie prewencyjnego konkordatu.

Procedura restrukturyzacyjna

Prewencyjny konkordat to procedura restrukturyzacyjna dla firm, które napotkały trudności finansowe i starają się uniknąć niewypłacalności. Przewiduje przygotowanie planu łączącego restrukturyzację ze spłatą długów wobec wierzycieli.

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Negocjacje z wierzycielami

W ramach konkordatu Chimcomplex może negocjować z wierzycielami plan restrukturyzacji i spłaty długów. Jednocześnie firma ma możliwość kontynuowania działalności operacyjnej w trakcie tej procedury.

Tym samym prewencyjny konkordat daje przedsiębiorstwu mechanizm uzgodnienia z wierzycielami planu dalszych działań bez zaprzestania pracy. W komunikacie mowa jest właśnie o wniosku o wszczęcie takiej procedury.

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