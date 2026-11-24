По данным Romania Insider, румынский химический производитель Chimcomplex, которого издание называет крупнейшим в стране, в пятницу, 20 ноября, подал в Трибунал Бакэу заявление об открытии процедуры превентивного конкордата.

Процедура реструктуризации

Превентивный конкордат — это процедура реструктуризации для компаний, столкнувшихся с финансовыми трудностями и пытающихся избежать неплатежеспособности. Она предусматривает подготовку плана, сочетающего реструктуризацию с погашением долгов перед кредиторами.

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Переговоры с кредиторами

В рамках конкордата Chimcomplex может вести переговоры с кредиторами о плане реструктуризации и возврате долгов. В то же время компания имеет возможность продолжать операционную деятельность в ходе этой процедуры.

Таким образом, превентивный конкордат предоставляет предприятию механизм для согласования с кредиторами плана дальнейших действий без прекращения работы. В сообщении речь идет именно об обращении об открытии такой процедуры.

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