Министерство обороны США обязалось выделить более 81,5 млн долларов на поддержку операции по перевозке и содержанию мигрантов на военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. С начала Operation Southern Guard в 2025 году на объекте содержались 849 человек, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

Вместимость базы была ниже заявленной

Операцию развернули после того, как президент США Дональд Трамп в январе 2025 года поручил федеральным ведомствам подготовить места для содержания мигрантов, которых он назвал приоритетными для задержания. Тогда Трамп заявлял о 30 тысячах мест в Гуантанамо.

В то же время отчет инспектора установил, что максимальная вместимость объекта на протяжении всей операции составляла лишь 399 человек. По состоянию на 3 сентября на базе содержались восемь мигрантов. Ранее неназванный американский чиновник сообщил CNN, что потенциала для размещения 30 тысяч человек, который база могла иметь в 1990-х годах, больше не существовало.

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Продолжительность содержания увеличивалась

По состоянию на сентябрь на базе находились примерно 350 американских военнослужащих, поддерживавших операции Министерства внутренней безопасности США. Их численность могла меняться со временем.

В июле—сентябре 2026 года мигранты находились в Гуантанамо в среднем семь дней. В отчете отмечается, что продолжительность содержания в целом увеличивалась из-за трудностей с договоренностями о возвращении людей в страны происхождения и ограничений в расписании рейсов. Один мигрант находился на базе 102 дня до перевода.

Наибольшая доля финансирования операции пришлась на армию США, хотя отчет не содержит подробной информации о расходах. Демократы ранее критиковали использование дорогостоящих военных самолетов для перевозки мигрантов в Гуантанамо. Сенатор Элизабет Уоррен назвала такие рейсы политическими действиями, которые, по ее словам, не делают США безопаснее.

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