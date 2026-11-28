Departament Obrony USA zobowiązał się przeznaczyć ponad 81,5 mln dolarów na wsparcie operacji transportowania i przetrzymywania migrantów w Bazie Marynarki Wojennej Guantanamo na Kubie. Od początku operacji Southern Guard w 2025 roku w ośrodku przetrzymywano 849 osób, podaje Anadolu Agency, powołując się na raport głównego inspektora Pentagonu.

Pojemność bazy była niższa od deklarowanej

Operację rozpoczęto po tym, jak prezydent USA Donald Trump w styczniu 2025 roku polecił agencjom federalnym przygotować miejsca do przetrzymywania migrantów, których określił jako priorytetowych do zatrzymania. Wówczas Trump mówił o 30 tysiącach miejsc w Guantanamo.

Jednocześnie raport inspektora wykazał, że maksymalna pojemność ośrodka przez cały czas trwania operacji wynosiła zaledwie 399 osób. Według stanu na 3 września w bazie przetrzymywano ośmiu migrantów. Wcześniej nienazwany amerykański urzędnik powiedział CNN, że potencjał zakwaterowania 30 tysięcy osób, który baza mogła mieć w latach 90., już nie istniał.

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Okres przetrzymywania się wydłużał

Według stanu na wrzesień w bazie przebywało około 350 amerykańskich żołnierzy wspierających operacje Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA. Ich liczba mogła się zmieniać z czasem.

W lipcu–wrześniu 2026 roku migranci przebywali w Guantanamo średnio przez siedem dni. W raporcie wskazano, że okres przetrzymywania ogólnie się wydłużał z powodu trudności w osiąganiu porozumień dotyczących powrotu ludzi do krajów pochodzenia oraz ograniczeń w rozkładach lotów. Jeden migrant przebywał w bazie przez 102 dni przed przeniesieniem.

Największa część finansowania operacji przypadła armii USA, chociaż raport nie zawiera szczegółowych informacji o wydatkach. Demokraci wcześniej krytykowali wykorzystywanie drogich samolotów wojskowych do transportowania migrantów do Guantanamo. Senator Elizabeth Warren nazwała takie loty działaniami politycznymi, które, jak stwierdziła, nie czynią USA bezpieczniejszymi.

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