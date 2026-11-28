美国国防部承诺拨款超过8150万美元，用于支持在古巴关塔那摩湾海军基地运送和拘押移民的行动。自2025年“南方卫士行动”启动以来，该设施已拘押849人，阿纳多卢通讯社报道，并援引五角大楼监察长的一份报告。

基地容量低于宣称水平

该行动是在美国总统唐纳德·特朗普于2025年1月指示联邦机构准备拘押场所后展开的，这些场所用于拘押他称为优先拘留对象的移民。当时，特朗普称关塔那摩有3万个位置。

然而，监察长报告发现，该设施在整个行动期间的最大容量仅为399人。截至9月3日，基地拘押了8名移民。此前，一名未具名的美国官员告诉CNN，这座基地在20世纪90年代可能拥有的容纳3万人的能力已不复存在。

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拘押时长不断增加

截至9月，约有350名美国军人在基地支持美国国土安全部的行动。他们的人数可能随时间变化。

2026年7月至9月，移民在关塔那摩平均停留7天。报告指出，由于难以达成将人员送回原籍国的协议，以及航班时刻表受到限制，拘押时长总体上有所增加。一名移民在被转移前在基地停留了102天。

该行动的最大一部分资金由美国陆军承担，但报告未包含有关支出的详细信息。民主党人此前批评使用昂贵的军用飞机将移民运送至关塔那摩。参议员伊丽莎白·沃伦称，这类航班是政治行为，按她的说法，并不会让美国更安全。

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