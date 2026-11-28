В Великобритании отреставрировали часовой микс французского электронного дуэта Daft Punk, записанный в 1997 году. Запись, которая долгое время хранилась на цифровой аудиоленте DAT, обнаружил диджей из Лидса Ральф Лоусон, а после восстановления он опубликовал её на SoundCloud, сообщает NME.

Запись для радиошоу

Daft Punk отправили микс Лоусону в феврале 1997 года, вскоре после выхода дебютного альбома Homework. Диджей должен был поставить его в своём радиошоу Trans Europe Express на Kiss 105 FM. Лоусон познакомился с Томасом Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо после того, как выступал перед ними на концерте того же года, хедлайнером которого был пионер драм-н-бейса Goldie.

После эфира Лоусон отправил ленту на хранение и вновь нашёл её в 2024 году. За десятилетия носитель покрылся плесенью, а при попытке воспроизведения лента порвалась.

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Работа реставраторов

Лоусон обратился к специалистам по сохранению аудиозаписей из Бристоля, Greatbear. Они несколько недель ремонтировали и очищали ленту. Специалист Greatbear Адриан Финн рассказал, что запись удалось воспроизвести почти без ошибок, а во время прослушивания он даже танцевал.

Другая запись Daft Punk

Сначала Лоусон предполагал, что лента может содержать копию известного Essential Mix, который Daft Punk записали для BBC Radio One в марте 1997 года. Однако выяснилось, что это другой микс. Он начинается с композиции Everybody Dancing американского хаус-продюсера Romanthony, который позднее исполнил вокальные партии в треках One More Time и Too Long с альбома Daft Punk Discovery.

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