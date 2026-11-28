W Wielkiej Brytanii odrestaurowano godzinny miks francuskiego duetu elektronicznego Daft Punk, nagrany w 1997 roku. Nagranie, które przez długi czas przechowywano na cyfrowej taśmie audio DAT, odkrył DJ z Leeds Ralph Lawson, a po odrestaurowaniu opublikował je na SoundCloud, informuje NME.

Nagranie dla audycji radiowej

Daft Punk wysłali miks Lawsonowi w lutym 1997 roku, wkrótce po wydaniu debiutanckiego albumu Homework. DJ miał go odtworzyć w swojej audycji radiowej Trans Europe Express na antenie Kiss 105 FM. Lawson poznał Thomasa Bangaltera i Guya-Manuela de Homem-Christo po tym, jak występował przed nimi na koncercie w tym samym roku, którego główną gwiazdą był pionier drum and bassu Goldie.

Po emisji Lawson oddał taśmę do przechowania i ponownie znalazł ją w 2024 roku. Przez dziesięciolecia nośnik pokrył się pleśnią, a podczas próby odtworzenia taśma zerwała się.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Praca konserwatorów

Lawson zwrócił się do bristolskich specjalistów od zachowywania nagrań audio z Greatbear. Przez kilka tygodni naprawiali i czyścili taśmę. Specjalista Greatbear Adrian Finn powiedział, że nagranie udało się odtworzyć niemal bez błędów, a podczas słuchania nawet tańczył.

Inne nagranie Daft Punk

Początkowo Lawson przypuszczał, że taśma może zawierać kopię znanego Essential Mix, który Daft Punk nagrali dla BBC Radio One w marcu 1997 roku. Okazało się jednak, że był to inny miks. Rozpoczyna się utworem Everybody Dancing amerykańskiego producenta house Romanthony'ego, który później wykonał partie wokalne w utworach One More Time i Too Long z albumu Daft Punk Discovery.

Czytaj nas na