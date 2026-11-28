英国修复了一段法国电子二人组Daft Punk于1997年录制的时长一小时的混音。这段长期存放在DAT数字录音带上的录音由利兹DJ拉尔夫·劳森发现；修复后，他将其发布在SoundCloud上，NME报道。

为广播节目制作的录音

Daft Punk在1997年2月、即其首张专辑Homework发行不久后，将这段混音寄给了劳森。这位DJ原计划在Kiss 105 FM的广播节目Trans Europe Express中播放它。劳森在同年一场由鼓打贝斯先驱Goldie担任主角的音乐会上为他们暖场后，认识了托马斯·本格特和盖-马努尔·德·霍曼-克里斯托。

节目播出后，劳森将录音带送去保存，并于2024年再次找到它。数十年来，介质上长满了霉菌，而在尝试播放时，录音带断裂了。

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修复人员的工作

劳森联系了位于布里斯托尔的音频保存专家Greatbear。他们花了数周时间修复和清洁录音带。Greatbear专家阿德里安·芬恩表示，这段录音几乎没有错误地被播放出来，他在聆听时甚至还跳起了舞。

另一段Daft Punk录音

起初，劳森认为这盘磁带可能收录了Daft Punk于1997年3月为BBC Radio One录制的知名Essential Mix的副本。然而，结果发现这是另一段混音。它以美国浩室音乐制作人Romanthony的作品Everybody Dancing开场。Romanthony后来为Daft Punk专辑Discovery中的One More Time和Too Long演唱了声乐部分。

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