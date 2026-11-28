与唐纳德·特朗普家族有关的 World Liberty Financial 加密项目代币 WLFI 在24小时内损失了超过一半的价值。该资产价格跌至接近0.016美元的历史低点，随后略有回升至约0.020美元，CoinDesk报道。

自2025年9月创下0.33美元的峰值以来，WLFI已下跌约95%。World Liberty Financial 是一个加密借贷和稳定币平台，由唐纳德·特朗普及其儿子埃里克·特朗普、唐纳德·特朗普小儿子和巴伦·特朗普共同创立并推广。该公司发行 WLFI 代币和 USD1 稳定币。

从战略储备中出售 Ethereum

该代币下跌发生在与项目储备有关的地址进行大额资金转移的背景下。根据追踪机构 EmberCN 援引 Arkham Intelligence 的数据，一个标记为 World Liberty Financial: Strategic Reserve 的地址通过去中心化聚合器 CoW Swap 出售了12,121枚 ETH。

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这批 Ethereum 获得了约2006万美元的稳定币：1758万美元的 USDC 和248万美元的 USD1。平均出售价格约为每枚 ETH 1655美元。CoinDesk 估计，这笔交易的已实现亏损可能约为1926万美元，因为该项目去年以每枚 ETH 约3244美元的平均价格积累 Ethereum。

贾斯廷·孙的声明

Tron 区块链创始人贾斯廷·孙此前是 World Liberty Financial 最大投资者之一，他呼吁加密货币交易所和监管机构就 WLFI 和 USD1 采取措施。他在 X 上的一篇帖子中声称，这涉及用于转移资金的内部借贷、内部人士未经授权出售资产、非法冻结投资者资产以及针对投资者的欺诈。该说法是孙的立场。

据 CoinDesk 报道，孙于2024年底开始投资 World Liberty Financial，并投入了3000万美元。WLFI 于2025年9月开始交易后，他的钱包被列入黑名单，导致约5.95亿枚已解锁代币被冻结，当时价值约1.07亿美元。2026年4月，孙向联邦法院提起诉讼，指控该公司欺诈和敲诈；5月，World Liberty Financial 提起反诉，称他做空 WLFI 以压低其价格。

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