澳大利亚职业摔角手布朗森·里德，本名杰梅因·黑利，去世时年仅38岁。世界摔角娱乐公司（WWE）表示，他于周五因医疗并发症去世。BBC News报道。

WWE称黑利是公司中一位极具魅力的人物，是一位了不起的人、忠诚的顾家男人和同事。公司向他的家人——怀孕的妻子佩奇及他们的女儿——表示哀悼。

WWE节目上的悼念

人们在美国佐治亚州雅典市的Akins Ford Arena举行的WWE节目上悼念这位摔角手。活动以为纪念黑利而鸣钟十响开始。加拿大摔角手凯文·欧文斯戴着写有“Bronson”的臂带出场参加比赛，并向观众发表讲话。

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欧文斯说，黑利热爱表演，而最爱的是他的家人。他呼吁人们珍惜、爱护并相互原谅。里克·弗莱尔和WWE名人堂成员钻石达拉斯·佩奇也表达了哀悼。澳大利亚摔角手布伦丹·文克，艺名为杜克·哈德森，在社交媒体平台X上写道，他爱杰梅因。

布朗森·里德的职业生涯

在2019年与WWE签约之前，黑利以Jonah Rock和J-Rock的擂台名在独立摔角界比赛。2021年，他被公司解雇，但一年后回归并继续在WWE比赛。2024年，布朗森·里德赢得了André the Giant Memorial Battle Royal。

据摔角专业媒体报道，黑利最近一直在从11月于沙特阿拉伯利雅得举行的WWE Crown Jewel期间遭受的伤病中恢复。他没有在该节目中进行正式比赛，但在一场斗殴中被从舞台上摔下，穿过多张桌子。

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